В Польше назначили новую дату президентских выборов

3 июня, 2020, 15:14

Спикер Сейма Польши Эльжбета Витек назначила президентские выборы на воскресенье, 28 июня

Как сообщает Польское радио, об этом Витек объявила в специальном обращении к нации в среду, 3 июня.

Если в первом туре ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, назначается второй тур, который состоится через две недели - 12 июля.

2 июня президент Дуда подписал закон об исключительном порядке проведения президентских выборов во время эпидемии коронавируса, ранее утвержденный парламентом.

Новый закон о выборах предусматривает, что голосование пройдет по смешанному принципу - на избирательных участках и по почте для всех избирателей, находящихся на карантине, или желающих голосовать дистанционно.

Срок полномочий действующего президента Дуди заканчивается 6 августа.

Первый тур выборов президента в Польше должен быть 10 мая, но из-за вспышки коронавируса был перенесен.

Накануне соцопросы показали существенное падение рейтинга президента Дуды на фоне пандемии коронавируса.