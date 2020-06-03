В Польше назначили новую дату президентских выборов
Как сообщает Польское радио, об этом Витек объявила в специальном обращении к нации в среду, 3 июня.
Если в первом туре ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, назначается второй тур, который состоится через две недели - 12 июля.
2 июня президент Дуда подписал закон об исключительном порядке проведения президентских выборов во время эпидемии коронавируса, ранее утвержденный парламентом.
Новый закон о выборах предусматривает, что голосование пройдет по смешанному принципу - на избирательных участках и по почте для всех избирателей, находящихся на карантине, или желающих голосовать дистанционно.
Срок полномочий действующего президента Дуди заканчивается 6 августа.
Первый тур выборов президента в Польше должен быть 10 мая, но из-за вспышки коронавируса был перенесен.
Накануне соцопросы показали существенное падение рейтинга президента Дуды на фоне пандемии коронавируса.
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