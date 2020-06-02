Выборы в Польше: Дуда может проиграть во втором туре, - опрос

2 июня, 2020, 13:06

Согласно опросу, президент Польши Дуда выходит во второй тур президентских выборов, где столкнется с жесткой конкуренцией со стороны любого из предполагаемых соперников

Как сообщает Reuters , об этом свидетельствуют данные опроса Варшавского университета социальной психологии и гуманитарных наук (SWPS).

В частности, Дуда может одержать победу в первом туре, но проигрывает во втором туре независимому кандидату Шимону Холовни или мэру Варшавы Рафалу Тшасковському.

В первом туре Дуда набирает 32%, но уже во втором может проиграть Холовни (61% против 39% соответственно) или Тшасковському (57% против 43% соответственно). Опросы SWPS проводился 28-29 мая.

Согласно другим опросам, проводившегося United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna и RMF FM , Дуда может получить 41,2% в первом туре и с большим отрывом выйти во второй (в Рафала Тшасковського - 27%, другие набирают значительно меньше), но в втором туре делит голоса с другими кандидатами почти поровну.

Так, если во второй тур выйдет Рафал Тшасковський, он получит 44,3%, Дуда - 44,5%.

В поединке с Шимоном главных Дуда мог бы рассчитывать на 43,4%, а его конкурент - на 43,1%.

В случае столкновения Дуди с Косняком-Камыш оба кандидата могут рассчитывать на 45,3% поддержки.

Первый тур выборов президента в Польше должен быть 10 мая, но из-за вспышки коронавируса был перенесен.

Выборы официально признали несостоявшимися. Их должны были проводить почте.

Оппозиция выступает против голосования по почте, отмечая, что такое волеизъявление нарушает нормы Конституции.

Дуда является кандидатом от правящей партии "Право и Справедливость".

Оппозиционная "Гражданская коалиция" выдвинула кандидатуру мэра Варшавы Рафала Тшасковського.

Дуда занимает должность президента Польши с 2015 года.