В Крыму людям хватает воды, - Чубаров

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

"В Крыму нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям для их нормальной жизнедеятельности, но для многих сфер, которые развернули сейчас оккупанты, в том числе строительство жилья для военных, и для тех, кого они переселяют из России нужна вода", - сказал Чубаров.

Вместе с тем он подчеркнул, что решение этой проблемы возможно только путем поставки днепровской воды из материковой части Украины.

Напомним, о катастрофическом положении с пресной водой в Крыму заявляет оккупационная администрация полуострова и города Севастополя, которое из-за засухи уже этой осенью может остаться без воды .

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