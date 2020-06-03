Украина и Израиль пока не будут восстанавливать авиасообщение, - посол
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион.
Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине не утешительна. К этому вопросу могут вернуться в следующем месяце.
"В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал он.
По его словам, нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.
"Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите", - добавил он.
Напомним, с 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.
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