Украина и Израиль пока не будут восстанавливать авиасообщение, - посол

3 июня, 2020, 11:55

Авиасообщения Украины с Израилем в ближайшем будущем не будет

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион.

Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине не утешительна. К этому вопросу могут вернуться в следующем месяце.

"В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал он.

По его словам, нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.

"Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите", - добавил он.

Напомним, с 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.