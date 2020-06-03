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Espreso.tvОбществоТеррористы ОРЛО лишили статуса "государственного" украинский язык

Террористы ОРЛО лишили статуса "государственного" украинский язык

3 июня так называемая "народная рада" при группировке "ЛНР" лишила украинский язык "государственного статуса" на подконтрольной боевикам территории

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Отныне единственной "государственным" языком террористов "ЛНР" будет русский.

Представитель главаря террористов Леонида Пасечника в "парламенте" Нина Галан объяснила необходимость принятия такого решения тем, что "именно русский в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа ЛНР".

"Принятие "закона" будет способствовать усилению интеграционных процессов между "ЛНР" и Российской Федерацией, защите и поддержке русского языка как государственного языка... приумножению и обогащению духовной культуры", - добавила она.

  • Напомним, 6 марта оккупационная администрация России в ОРДО "лишила статуса государственного" украинский язык на подконтрольной ей территори

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