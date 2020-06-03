Террористы ОРЛО лишили статуса "государственного" украинский язык
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Отныне единственной "государственным" языком террористов "ЛНР" будет русский.
Представитель главаря террористов Леонида Пасечника в "парламенте" Нина Галан объяснила необходимость принятия такого решения тем, что "именно русский в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа ЛНР".
"Принятие "закона" будет способствовать усилению интеграционных процессов между "ЛНР" и Российской Федерацией, защите и поддержке русского языка как государственного языка... приумножению и обогащению духовной культуры", - добавила она.
- Напомним, 6 марта оккупационная администрация России в ОРДО "лишила статуса государственного" украинский язык на подконтрольной ей территори
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