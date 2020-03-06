Террористы "ДНР" определили русский язык "единым государственным" на подконтрольной им территории
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.
Казанский добавил скриншот новости террористического "СМИ".
Террористы лишили "статуса государственного" украинский язык на подконтрольных территориях.
"Депутаты Народного Совета ДНР внесли изменения в Конституцию страны, лишив украинский язык статуса государственного. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной Рады", - написали пропагандисты.
Представитель террористов Алексей Сухинин отметил, что "закон, исключая украинский язык из числа государственных в ДНР, не нарушает права граждан страны," в частности, на использование украинского языка как языка личного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования ".
- Как уже сообщалось, главарь оккупационной администрации России Денис Пушилин выступил за необязательное преподавания украинского языка в школах.
- Также он заявил, что гимн России будет ежедневно звучать в эфире радиостанций на оккупированной части Донецкой области
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