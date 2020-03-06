Террористы "ДНР" определили русский язык "единым государственным" на подконтрольной им территории

6 марта, 2020, 15:09

6 марта оккупационная администрация России "лишили статуса государственного" украинский язык на подконтрольной ей территории

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.

"В ОРДЛО тем временем продолжается искоренения украинского языка. Очередное подтверждение того, что никакой реинтеграции Донбасса не планируется. Идет обратный процесс", - написал журналист.

Казанский добавил скриншот новости террористического "СМИ".

Террористы лишили "статуса государственного" украинский язык на подконтрольных территориях.

"Депутаты Народного Совета ДНР внесли изменения в Конституцию страны, лишив украинский язык статуса государственного. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной Рады", - написали пропагандисты.

Представитель террористов Алексей Сухинин отметил, что "закон, исключая украинский язык из числа государственных в ДНР, не нарушает права граждан страны," в частности, на использование украинского языка как языка личного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования ".