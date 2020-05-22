ВОЗ определила новый эпицентр пандемии коронавируса

22 мая, 2020, 21:31

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Estadao.

"Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, беспокойство вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуаций в области здравоохранения Майкл Райан.