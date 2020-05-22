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Espreso.tvОбществоВОЗ определила новый эпицентр пандемии коронавируса

ВОЗ определила новый эпицентр пандемии коронавируса


фото: lowcostavia.com.ua
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Estadao.

"Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, беспокойство вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуаций в области здравоохранения Майкл Райан.

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