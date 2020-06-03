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Espreso.tvОбщество"Злоупотребление властью": Розенко о звонке Зеленского главе госбанка насчет кредитов для бизнеса

"Злоупотребление властью": Розенко о звонке Зеленского главе госбанка насчет кредитов для бизнеса

Экс-вице-премьер Украины Павел Розенко отреагировал на звонок президента Владимира Зеленского главе госбанка по вопросу кредитов для бизнеса

Об этом он написал на странице в Facebook.

"НАБУ, САП или ГБР уже же возбудили уголовное дело против Зеленского? По статье 364 Уголовного кодекса Украины: "Злоупотребление властью или служебным положением"! Правда ведь уже возбудили? Видео о вызове на допрос уже где-то есть в соцсетях?" - написал Розенко.

  • Зеленский после жалоб бизнеса звонил главе "Укрэксимбанка", чтобы тот реструктуризировал долг просителей.

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