"Неаполитанский залив" Айвазовского продали с аукциона почти за 3 млн фунтов

3 июня, 2020, 19:08

Марина известного украинского художника армянского происхождения Ивана Айвазовского ушла с молотка на Sotheby's за £2,95 млн

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на результаты торгов аукциона.

Размер полотна достигает 208,5 сантиметра в ширину. Иван Айвазовский написал "Неаполитанский залив" в 1878 году.

Стартовая цена картины находилась в пределах 0,8-1,2 млн фунтов стерлингов. За картину соревновались 16 покупателей.

Перед продажей картина находилась в частной коллекции в Германии.

Справка: Иван Айвазовский - выдающийся украинский художник-маринист и баталист армянского происхождения. Является автором более 6 тысяч различных произведений (картин, акварелей, рисунков и т.д.) За более чем шестьдесят лет творческой карьеры Айвазовский участвовал в более 120-ти художественных выставках, больше половины которых были персональными.

Кроме славы художника, Айвазовский известен также как коллекционер, меценат, художник Главного морского штаба, академик, профессор и почетный член Императорской академии художеств, почетный член академий искусств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.

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