Пропустил тренировку и требует денег: футболист сборной Италии выдвинул ультиматум клубу

3 июня, 2020, 15:39

Форвард сборной Италии Марио Балотелли пропустил тренировку "Брешии" и требует от клуба компенсации за расторжение контракта

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в twitter.

Накануне 29-летний форвард в очередной раз пропустил тренировку команды. С президентом клуба Массимо Челлино он общается только через своих юристов.

"Брешия" намерен разорвать контракт с футболистом без компенсации в рамках дисциплинарного взыскания. Однако Балотелли настаивает на том, что ему положена выплата. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года, однако в нем есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае вылета клуба в низший дивизион.

Марио Балотелли перешел в "Брешии" летом 2019 года на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

"Брешия" после 26-ти туров занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от спасительной 17-й позиции на 9 очков.

Известный своим скандальным поведением Балотелли также выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель".

За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вицечемпионом Евро-2012.

Ormai è rottura totale tra il #Brescia e #Balotelli : ennesima seduta saltata dall'attacante, che è un separato in casa. Con #Cellino da gg si parlano solo tramite и legali (Grassani-Rigo). Sarà addio ma il club punta a rescissione per giusta causa, Mario invece chiede indennizzo - Nicolò Schira (@NicoSchira) June 3, 2020

Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что Марио Балотелли после завершения нынешнего сезона покинет команду .

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