Скандального итальянского форварда погнали из клуба серии А

28 мая, 2020, 11:55

Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что скандальный итальянский футболист Марио Балотелли после завершения нынешнего сезона покинет команду

Об этом сообщает Football Italia .

По его словам, он рассчитывал на Балотелли, когда приглашал его в команду, но форвард его разочаровал.

"Он странный парень, он не думает о нас, и я принимаю его отъезд как должное. Его контракт автоматически аннулируется в случае нашего вылета в серию B, поэтому он станет свободным агентом. Мы действительно верили, что он мог помочь в поле. Я верил, потому что он мне нравится, думал, что он может создать что-то новое для себя в "Брешии". Мы разочарованы в нем ", - сказал Челлино.

29-летний Марио Балотелли перешел в "Брешии" летом 2019 года на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

"Брешия" после 26-ти туров занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от спасительной 17-й позиции на 9 очков.

Известный своим скандальным поведением Балотелли также выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель".

За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вицечемпионом Евро-2012.

Напомним, в ноябре 2019 Марио Балотелли выгнали с тренировки "Брешии" .

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