Правительство назначило Степанову двух заместителей - Мокан

3 июня, 2020, 15:29

В среду, 3 июня, Кабмин назначил Ирину Садовьяк первым заместителем министра здравоохранения Украины и Ярослава Кучера - заместителем министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал в Facebook.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Садовьяк Ирину Дмитриевну - первым заместителем министра здравоохранения Украины; Кучера Ярослава Александровича - заместителем министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - сообщил Мокан.

Он также отметил, что правительство также назначило Игоря Бескаравайного на должность заместителя министра по делам ветеранов Украины.

А заместителями председателя Государственной таможенной службы назначены Андрей Павловский и Владислав Суворов.

Напомним, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что после разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец останется исполняющим обязанности министра энергетики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Епресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb