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Espreso.tvОбществоПосле разделения Минекоенерго и. о. министра энергетики будет Буславец, - Гончаренко

После разделения Минекоенерго и. о. министра энергетики будет Буславец, - Гончаренко


фото: rfe
После разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец останется исполняющей обязанности министра энергетики

Об этом сообщил депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики будет продолжать Ольга Анатольевна Буславец", - написал он.

В Кабмине происходит разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Из него будет выделено Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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