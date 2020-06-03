После разделения Минекоенерго и. о. министра энергетики будет Буславец, - Гончаренко
3 июня, 2020, 15:13
После разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец останется исполняющей обязанности министра энергетики
Об этом сообщил депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram.
"Временно исполнять обязанности министра энергетики будет продолжать Ольга Анатольевна Буславец", - написал он.
В Кабмине происходит разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Из него будет выделено Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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