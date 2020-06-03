После разделения Минекоенерго и. о. министра энергетики будет Буславец, - Гончаренко

3 июня, 2020, 15:13

После разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец останется исполняющей обязанности министра энергетики

Об этом сообщил депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики будет продолжать Ольга Анатольевна Буславец", - написал он.

В Кабмине происходит разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Из него будет выделено Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.