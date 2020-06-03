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Espreso.tvОбществоПольский антимонопольный регулятор собирается оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро

Польский антимонопольный регулятор собирается оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро


фото: reuters
"Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за отказ предоставить информацию о строительстве "Северного потока-2"

Соответствующее заявление размещено на сайте регулятора.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело по поводу "Газпрома" из-за отсутствия сотрудничества в ходе проведенного антимонопольного расследования.

"Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации (независимо от последствий, вытекающих из рассмотрения).

Дело касается рассмотрения в деле строительства газопровода "Северный поток-2". В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: Газпром, Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В начале 2020 UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

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"Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпромa" с другими компаниями, которые финансируют строительство  "Северного потока-2". Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставки и хранение газового топлива. Несмотря на возложенные обязанности сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила эту информацию", - сообщили в польском антимонопольном ведомстве.

"Газпром несколько раз отказывался предоставлять документы, которые важны для проведенного нами расследования." Газпром "не может действовать вне закона, поэтому я нарушил против" Газпромa "дело о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе проведенного разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро ", - заявил председатель UOKiK Томаш Хрустны.

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