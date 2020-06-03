Поединок британского чемпиона против россиянина Поветкина отменен

3 июня, 2020, 14:44

Бой "временного" чемпиона мира WBC в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта против россиянина Александра Поветкина отменен

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

Три вечера бокса были отменены из-за пандемии коронавируса. Вечер бокса в Ньюкасле, запланированный на 27 июня и шоу в Кардиффе, которое ожидалось 11 июля, перенесли на 3 и 17 октября.

Кроме того, компания Эдди Хирна отменила вечер бокса обладателя "временного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Диллиана Уайта против Александра Поветкина, который должен был состояться 4 июля.

Болельщики, которые приобрели билеты на события в Кардиффе и Ньюкасле, смогут воспользоваться ими на новые даты. Тем, кто купил билеты на бой в Манчестере, вернут деньги.

Диллиан Уайт является официальным претендентом на бой с чемпионом мира WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, 2 июня Эдди Хирный выразил надежду, что бой Диллиан Уайта против Тайсона Фьюри состоится уже в 2020 году .

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