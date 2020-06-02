Промоутер решил убрать Уайлдера с пути к супербою Джошуа - Фьюри
Об этом сообщает Vringe .
По словам промоутера, он не верит, что Деонтей Уайлдер будет готов провести третий бой против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. В таком случае британец встретится с обязательным претендентом на титул и соотечественником Диллиан Уайтом, промоутером которого также является Хирн.
"Я не уверен, что Уайлдер будет готов биться этого года. У меня есть такое ощущение. В общем, я был бы рад, чтобы Диллиан Уайт уже в 2020-м вышел драться с Тайсоном. Если Уайлдер не готов, такой вариант на 100 процентов должен быть санкционирован WBC ", - сказал Хирн.
По его мнению, победитель этого поединка выйдет на бой против обладателя титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа.
"Если Фьюри будет драться с Уайтом, бой за звание абсолютного чемпиона мира между двумя британцами в любом случае потеряет актуальность, ведь победитель выйдет на Джошуа. Мы готовы устроить бой Джошуа против Фьюри прямо сейчас, но мы не игнорируем того, что Диллиан Уайт должен получить то, к чему он так долго шел, для чего упорно трудился, и ему обещали - бой за титул чемпиона мира ", - отметил Хирн.
- Напомним, 26 мая Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри завершит карьеру после боя за титул абсолютного чемпиона мира.
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