 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПромоутер решил убрать Уайлдера с пути к супербою Джошуа - Фьюри

Промоутер решил убрать Уайлдера с пути к супербою Джошуа - Фьюри


фото: Getty Images
Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн предполагает, что американец Деонтей Уайлдер не выйдет на третий бой против Тайсона Фьюри, что ускорит поединок за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Vringe .

По словам промоутера, он не верит, что Деонтей Уайлдер будет готов провести третий бой против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. В таком случае британец встретится с обязательным претендентом на титул и соотечественником Диллиан Уайтом, промоутером которого также является Хирн.

"Я не уверен, что Уайлдер будет готов биться этого года. У меня есть такое ощущение. В общем, я был бы рад, чтобы Диллиан Уайт уже в 2020-м вышел драться с Тайсоном. Если Уайлдер не готов, такой вариант на 100 процентов должен быть санкционирован WBC ", - сказал Хирн.

По его мнению, победитель этого поединка выйдет на бой против обладателя титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа.

"Если Фьюри будет драться с Уайтом, бой за звание абсолютного чемпиона мира между двумя британцами в любом случае потеряет актуальность, ведь победитель выйдет на Джошуа. Мы готовы устроить бой Джошуа против Фьюри прямо сейчас, но мы не игнорируем того, что Диллиан Уайт должен получить то, к чему он так долго шел, для чего упорно трудился, и ему обещали - бой за титул чемпиона мира ", - отметил Хирн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2020 вторник

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

2 июня, 2020 вторник

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать