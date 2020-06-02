Промоутер решил убрать Уайлдера с пути к супербою Джошуа - Фьюри

2 июня, 2020, 08:00

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн предполагает, что американец Деонтей Уайлдер не выйдет на третий бой против Тайсона Фьюри, что ускорит поединок за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Vringe .

По словам промоутера, он не верит, что Деонтей Уайлдер будет готов провести третий бой против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. В таком случае британец встретится с обязательным претендентом на титул и соотечественником Диллиан Уайтом, промоутером которого также является Хирн.

"Я не уверен, что Уайлдер будет готов биться этого года. У меня есть такое ощущение. В общем, я был бы рад, чтобы Диллиан Уайт уже в 2020-м вышел драться с Тайсоном. Если Уайлдер не готов, такой вариант на 100 процентов должен быть санкционирован WBC ", - сказал Хирн.

По его мнению, победитель этого поединка выйдет на бой против обладателя титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа.

"Если Фьюри будет драться с Уайтом, бой за звание абсолютного чемпиона мира между двумя британцами в любом случае потеряет актуальность, ведь победитель выйдет на Джошуа. Мы готовы устроить бой Джошуа против Фьюри прямо сейчас, но мы не игнорируем того, что Диллиан Уайт должен получить то, к чему он так долго шел, для чего упорно трудился, и ему обещали - бой за титул чемпиона мира ", - отметил Хирн.

Напомним, 26 мая Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри завершит карьеру после боя за титул абсолютного чемпиона мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb