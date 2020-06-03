Пакьяо договаривается о бое с абсолютным чемпионом мира

3 июня, 2020, 13:24

Чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо договаривается о бое с бывшим абсолютным чемпионом мира Тернсом Кроуфордом из США

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам промоутера американца, Боба Арума, долгое время вел дела филиппинца, на этот бой болельщики ждали несколько лет, и промоутер организует его осенью в Бахрейне.

"Мы надеемся устроить бой Кроуфорда с Пакьяо в этом году. Мы ведем серьезные переговоры о проведении крупных поединков в Бахрейне с компанией шейхов, связанной с боксом. Вскоре мы выпустим пресс-релиз о наших договоренностях. Я бы хотел организовать несколько крупных событий в Бахрейне. Посмотрим, как все сложится. Все хотят проводить боксерские шоу, пока не приходится тратить деньги. Однако я думаю, что в случае с Бахрейном у нас есть хорошие шансы довести соглашение до ума", - сказал Арум.

Сейчас 41-летний Пакьяо владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). 32-летний Кроуфорд является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации). В 2017 году американец владел титулом абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Напомним, в ноябре 2019 экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия заявил, что хочет в 2020 году встретиться с Мэнни Пакьяо .

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