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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион отказался от боя с Ломаченко ради Пакьяо

Американский чемпион отказался от боя с Ломаченко ради Пакьяо


фото: BoxingScene
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия заявил, что хочет в 2020 году встретиться с филиппинцем Мэнни Пакьяо

Об этом сообщает BoxingScene.

Майки Гарсия выразил желание провести в 2020 году бой против обладателя титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Мэнни Пакьяо. Таким образом, в планах американца нет возврата в легкий вес (до 61,2 кг) и боя с украинцем Василием Ломаченко.

"Главная моя цель в 2020 году - поединок с Мэнни Пакьяо. Невероятно сильно хочется провести такой бой. Однако у меня есть еще один вариант - Джесси Варгас", - сказал Гарсия.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

Гарсия был чемпионом мира в легком, втором полулегком (до 59 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем весе.

Джесси Варгас является бывшим чемпионом мира WBO в полусреднем весе.

 

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