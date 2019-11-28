Американский чемпион отказался от боя с Ломаченко ради Пакьяо
Об этом сообщает BoxingScene.
Майки Гарсия выразил желание провести в 2020 году бой против обладателя титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Мэнни Пакьяо. Таким образом, в планах американца нет возврата в легкий вес (до 61,2 кг) и боя с украинцем Василием Ломаченко.
"Главная моя цель в 2020 году - поединок с Мэнни Пакьяо. Невероятно сильно хочется провести такой бой. Однако у меня есть еще один вариант - Джесси Варгас", - сказал Гарсия.
Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
Гарсия был чемпионом мира в легком, втором полулегком (до 59 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем весе.
Джесси Варгас является бывшим чемпионом мира WBO в полусреднем весе.
- Напомним, в апреле 2019 г. Майки Гарсия отказался от титула чемпиона мира WBC в легком весе и боя с украинцем Василием Ломаченко
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