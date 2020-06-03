Новый антирекорд: в Бразилии - почти 29 тысяч случаев коронавируса в сутки

3 июня, 2020, 11:44

За минувшие сутки в Бразилии зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом: обнаружили 28 936 больных

Об этом сообщает министерство здравоохранения Бразилии.

По данным ведомства, за сутки умерло 1262 пациента с коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в Бразилии заразились 555 383 человека, зафиксировано 31 199 смертей.

Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее количество умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз до 125 тысяч.

По состоянию на утро 3 июня, число зараженных коронавирусом во всем мире составило 6464532 человек, более 380 000 человек умерли.