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Espreso.tvОбществоНазка проверит Баканова из-за испанской фирмы - ГПК

Назка проверит Баканова из-за испанской фирмы - ГПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит возможное нарушение главой СБУ Иваном Бакановым запрета совмещать должности

Об этом говорится в ответе НАПК "Центру противодействия коррупции".

В НАПК ответили, что проведут мониторинг ситуации с Бакановым и дадут соответствующую оценку соблюдения им требований закона. Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить протокол и направить его в суд, который будет решать, виновен ли Баканов.

  • Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, утверждают журналисты-расследователи программы "Схемы".
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