Назка проверит Баканова из-за испанской фирмы - ГПК
3 июня, 2020, 19:59
Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит возможное нарушение главой СБУ Иваном Бакановым запрета совмещать должности
Об этом говорится в ответе НАПК "Центру противодействия коррупции".
В НАПК ответили, что проведут мониторинг ситуации с Бакановым и дадут соответствующую оценку соблюдения им требований закона. Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить протокол и направить его в суд, который будет решать, виновен ли Баканов.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, утверждают журналисты-расследователи программы "Схемы".