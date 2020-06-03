Назка проверит Баканова из-за испанской фирмы - ГПК

3 июня, 2020, 19:59

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит возможное нарушение главой СБУ Иваном Бакановым запрета совмещать должности

Об этом говорится в ответе НАПК "Центру противодействия коррупции".

В НАПК ответили, что проведут мониторинг ситуации с Бакановым и дадут соответствующую оценку соблюдения им требований закона. Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить протокол и направить его в суд, который будет решать, виновен ли Баканов.