Баканов незаконно руководит испанской строительной фирмой, - "Схемы"

22 мая, 2020, 07:39

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, утверждают журналисты

Это является нарушением антикоррупционного законодательства, сообщают журналисты проекту "Схемы: коррупция в деталях".

Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе - "Новая зеленая земля") зарегистрирована в провинции Жирона. Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность administrador único, то есть единоличный администратор, лицо уполномочено на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует выписка из реестра юридических лиц Испании.

Основателем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор «Студии Квартал-95».

Уставный капитал фирмы - 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. Впрочем, ведет ли она какую-либо деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно - фирма не подает годовые отчеты.

Из-за неподачи отчетов фирма Nueva Tierra Verde, администратором которой является действующий глава СБУ, попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании. Осенью 2019 г. у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер - это тип санкции, направленный на то, чтобы заблокировать деятельность компании до устранения нарушения. Также за это предусмотрен штраф, размер которого колеблется от 1200 до 60 тысяч евро.

Компания нарушила раздел седьмой Королевского законодательного указа Испании, в котором говорится, что администраторы компаний обязаны в течение трех месяцев с конца финансового года подготовить годовой отчет, включающий в себя информацию о балансе, прибылях и убытках, изменениях собственного капитала за год и движении средств .

В Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона (где учитывается эта компания) журналистам подтвердили, что эта фирма действующая и не считается ликвидированной.

По украинскому законодательству, глава СБУ не имеет права быть руководителем частного юридического лица.

Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу, но пресс-служба СБУ предоставила такой комментарий:

"Широкоизвестен факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA официально приостановила свою деятельность в 2019 году ", - отметили в пресс-службе СБУ.

По просьбе журналистов им не предоставили подтверждений, что Баканов совершал какие-либо действия для выхода из руководящего органа этой компании с момента назначения на высокую государственную должность.

Процесс подачи деклараций чиновниками в публичный реестр НАПК завершается 1 июня. По обновленному осенью 2019 законодательству, руководство СБУ теперь должно публиковать свои декларации.

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