Лидер сборной Испании создал собственный футбольный клуб
Об этом футболист сообщил в twitter.
Новосозданный клуб планирует ориентироваться на воспитание молодых игроков разных возрастов. В ближайшее время команда планирует пригласить в свою систему примерно 500 игроков.
Клуб получил название "Клуб Коста Сити" и будет базироваться в родном городе футболиста - Эльче. Партнером проекта стал спортивный бренд Nike.
Испанец выступает за "Атлетико" с 2012 года. Вместе с мадридским клубом он дважды выиграл Лигу Европы, брал Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок страны. За сборную Испании он провел 19 матчей, в которых забил 4 мяча.
В текущем сезоне на счету 25-летнего Сауля 37 матчей и 4 гола. Трансферная стоимость хавбека составляет 72 млн евро.
@clubcostacity- Saúl Ñiguez (@saulniguez) June 3, 2020
https://t.co/5DnWj0KRYQ pic.twitter.com/qk980lCi0R
- 1 июня стало известно, что хавбек туринского "Ювентуса" Дуглас Коста может перейти в мадридский "Атлетико".