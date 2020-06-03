Лидер сборной Испании создал собственный футбольный клуб

3 июня, 2020, 18:42

Хавбек мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес объявил о создании собственного футбольного клуба

Об этом футболист сообщил в twitter.

Новосозданный клуб планирует ориентироваться на воспитание молодых игроков разных возрастов. В ближайшее время команда планирует пригласить в свою систему примерно 500 игроков.

Клуб получил название "Клуб Коста Сити" и будет базироваться в родном городе футболиста - Эльче. Партнером проекта стал спортивный бренд Nike.

Испанец выступает за "Атлетико" с 2012 года. Вместе с мадридским клубом он дважды выиграл Лигу Европы, брал Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок страны. За сборную Испании он провел 19 матчей, в которых забил 4 мяча.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Сауля 37 матчей и 4 гола. Трансферная стоимость хавбека составляет 72 млн евро.