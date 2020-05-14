Лукашенко шестой раз выдвинул себя на президентство

14 мая, 2020, 16:29

Бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко в шестой раз подал документы в ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Документы на регистрацию инициативной группы Лукашенко переданы 14 мая.

Напомним, Лукашенко правит страной уже 26 лет и официально выдвигается на шестой президентский срок.

По состоянию на 14 мая в Беларуси зарегистрировали 12 кандидатов на президентство.

Выбирать Лукашенко страна будет 9 августа этого года.

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