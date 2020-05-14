Лукашенко шестой раз выдвинул себя на президентство
14 мая, 2020, 16:29
Бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко в шестой раз подал документы в ЦИК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Документы на регистрацию инициативной группы Лукашенко переданы 14 мая.
Напомним, Лукашенко правит страной уже 26 лет и официально выдвигается на шестой президентский срок.
По состоянию на 14 мая в Беларуси зарегистрировали 12 кандидатов на президентство.
Выбирать Лукашенко страна будет 9 августа этого года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-