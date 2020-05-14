 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛукашенко шестой раз выдвинул себя на президентство

Лукашенко шестой раз выдвинул себя на президентство


фото: reuters
Бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко в шестой раз подал документы в ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Документы на регистрацию инициативной группы Лукашенко переданы 14 мая.

Напомним, Лукашенко правит страной уже 26 лет и официально выдвигается на шестой президентский срок.

По состоянию на 14 мая в Беларуси зарегистрировали 12 кандидатов на президентство.

Выбирать Лукашенко страна будет 9 августа этого года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать