Самый богатый боксер мира узнал имя соперника и дату следующего боя

21 мая, 2020, 12:45

Мексиканский боксер Сауль Альварес проведет следующий бой в сентябре против британца Билли Джо Сондерса

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает Boxingnews24.

По его словам бой Сондерса против Альвареса должен состояться в сентябре.

"Мы согласовали проведение боя Альвареса и Сондерса, но не подписали контракт. Канело не обязан драться с Сондерсом, но мы готовы идти до конца, чтобы организовать этот бой. Я хотел бы организовать бой Канело - Сондерс в сентябре. Верю, что Билли Джо сможет победить. Если он не выиграет бой, то мы организуем встречу Альвареса с Геннадием Головкиным в декабре", - сказал Хирн.

Журнал Forbes в 2019 году назвал Сауля Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $94 млн. Мексиканец является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе.

Напомним, 19 мая тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо заявил, что мексиканский боксер в 2020 году встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным и Билли Джо Сондерсом.

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