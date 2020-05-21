Самый богатый боксер мира узнал имя соперника и дату следующего боя
Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает Boxingnews24.
По его словам бой Сондерса против Альвареса должен состояться в сентябре.
"Мы согласовали проведение боя Альвареса и Сондерса, но не подписали контракт. Канело не обязан драться с Сондерсом, но мы готовы идти до конца, чтобы организовать этот бой. Я хотел бы организовать бой Канело - Сондерс в сентябре. Верю, что Билли Джо сможет победить. Если он не выиграет бой, то мы организуем встречу Альвареса с Геннадием Головкиным в декабре", - сказал Хирн.
Журнал Forbes в 2019 году назвал Сауля Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $94 млн. Мексиканец является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе.
- Напомним, 19 мая тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо заявил, что мексиканский боксер в 2020 году встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным и Билли Джо Сондерсом.
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