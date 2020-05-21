 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСамый богатый боксер мира узнал имя соперника и дату следующего боя

Самый богатый боксер мира узнал имя соперника и дату следующего боя


фото: Getty Images
Мексиканский боксер Сауль Альварес проведет следующий бой в сентябре против британца Билли Джо Сондерса

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает Boxingnews24.

По его словам бой Сондерса против Альвареса должен состояться в сентябре.

"Мы согласовали проведение боя Альвареса и Сондерса, но не подписали контракт. Канело не обязан драться с Сондерсом, но мы готовы идти до конца, чтобы организовать этот бой. Я хотел бы организовать бой Канело - Сондерс в сентябре. Верю, что Билли Джо сможет победить. Если он не выиграет бой, то мы организуем встречу Альвареса с Геннадием Головкиным в декабре", - сказал Хирн.

Журнал Forbes в 2019 году назвал Сауля Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $94 млн. Мексиканец является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

21 мая, 2020 четверг

20 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать