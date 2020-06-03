Кабмин планирует запустить автоматическое начисление пенсий, - Шмыгаль

3 июня, 2020, 15:12

Кабинет Министров подготовил законопроект об автоматическом назначении пенсии по возрасту и запуск полноценной работы электронных трудовых книжек

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Премьер отметил, что на заседании 3 июня Кабмин принял проект закона об автоматическом назначении пенсии по возрасту и введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

"Проект закона позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда без заявления человека, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаж для назначения выплат", - сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что документ будет доработан в течение дня. Затем этот законопроект правительство передаст Верховной Раде.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что накопительную пенсию в Украине могут ввести с 1 января 2021 года.

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