Шмыгаль: Накопительную пенсию могут ввести в январе 2021-го

25 мая, 2020, 19:29

Накопительную пенсию в Украине могут ввести с 1 января 2021 года

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина " заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, введение накопительной пенсии неизбежно для Украины по причине демографической ситуации, поскольку сегодня мало детей и много людей непродуктивного возраста. Уже через 15 лет может выйти, что на одного работающего приходиться два пенсионера.

Он также назвал накопительную систему единственным путем для будущих пенсионеров получать достойную пенсию.

"Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это (накопительная пенсия, - ред.) вполне реально ввести", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также уточнил, что по одному из вариантов на накопительные пенсии будут идти 2% от нынешнего ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц.

"Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен", - отметил Шмыгаль.

Всего планируется три варианта - единовременная выплата всей суммы накопленной пенсии, рассрочка выплат на 5-10 лет или пожизненное содержание с фиксированной суммой.

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