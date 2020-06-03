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Espreso.tvСпортЧемпионат Испании по футболу возобновится матчем команды Зозули, который прервали из фанов-леваков

Чемпионат Испании по футболу возобновится матчем команды Зозули, который прервали из фанов-леваков


фото: Getty Images
Чемпионат Испании по футболу во втором дивизионе возобновится 10 июня матчем между "Райо Вальекано" и "Альбасете", за который выступает украинец Роман Зозуля

Об этом сообщает Королевская федерация футбола Испании .

Комитет по проведению соревнований принял решение доиграть матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван после первого тайма из-за оскорбительных лозунгов леворадикальных фанатов мадридского клуба в адрес Зозули. Счет в игре был ничейным - 0:0.

Этот матч станет первым после возобновления футбольного сезона в Испании.

"Альбасете" пошел на паузу в турнире на 18-м месте в турнирной таблице и находится рядом с зоной вылета. "Райо Вальекано" занимает 11-ю позицию.

В нынешнем сезоне З0-летний Зозуля сыграл за "Альбасете" 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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