Арахамия оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО

3 июня, 2020, 20:48

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проведение местных выборов на всей территории Украины сейчас выглядит как маловероятный сценарий

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"В первую очередь, это восстановление оригинальных украинских границ. Если на границе с Ростовом будут наши пограничники и наши военные, то теоретически - это возможно. По состоянию на сейчас, ситуация такова, что это выглядит маловероятным. Но вы понимаете, все же может измениться. Ведь мы имеем 4 или 5 месяцев до этого (до выборов, - ред.)", - заявил Арахамия.