3-летний сын Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа
Об этом сообщает talksport .
Во время одной прямых трансляций в Instagram, где Фьюри вместе с женой Пэрис и сыном Тутти тренировались, женщина поговорила со средним сыном о боксе.
- Кто чемпион? - спросила сына Пэрис.
- Я, - ответил ребенок.
- А кого бы ты победил?
- Джошуа.
- Вперед, мой мальчик. Что бы ты с ним сделал? Что бы ты сделал с Джошуа? - вмешался в диалог Тайсон Фьюри.
- Отправил бы в нокаут, - сказал 3-летний малыш.
- Да легко. Это уверенность, которую вы должны внушать бойцам. В его возрасте я тоже был уверен, что отправлю соперников в нокаут. Ему всего три года, а он уже чемпион, - подытожил отец.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), на счету Джошуа титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 26 мая Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри завершит карьеру после боя за титул абсолютного чемпиона мира.