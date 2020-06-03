3-летний сын Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа

3 июня, 2020, 19:46

Трехлетний сын Тайсона Фьюри уверен, что сумеет нокаутировать чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа

Об этом сообщает talksport .

Во время одной прямых трансляций в Instagram, где Фьюри вместе с женой Пэрис и сыном Тутти тренировались, женщина поговорила со средним сыном о боксе.

- Кто чемпион? - спросила сына Пэрис.

- Я, - ответил ребенок.

- А кого бы ты победил?

- Джошуа.

- Вперед, мой мальчик. Что бы ты с ним сделал? Что бы ты сделал с Джошуа? - вмешался в диалог Тайсон Фьюри.

- Отправил бы в нокаут, - сказал 3-летний малыш.

- Да легко. Это уверенность, которую вы должны внушать бойцам. В его возрасте я тоже был уверен, что отправлю соперников в нокаут. Ему всего три года, а он уже чемпион, - подытожил отец.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), на счету Джошуа титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).