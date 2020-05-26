Промоутер объяснил, почему Фьюри вскоре завяжет с боксом

26 мая, 2020, 10:14

Промоутер Джошуа Эдди Хирн убежден, что Тайсон Фьюри завершит карьеру после боя за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Boxingscene .

По мнению Хирна, чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри завершит карьеру после двух объединительных боев против обладателя титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа.

"На самом деле нельзя воспринимать слишком серьезно то, что говорит Фьюри. Сегодня он утверждает, что хочет драться с Диллиан Уайтом за титул "бриллиантового" чемпиона WBC, а завтра он уже не желает проводить этот бой. Я думаю, что Тайсон, возможно проведет два поединка с Джошуа, а потом уйдет. Я не могу говорить за Фьюри, но на тот момент он будет двукратным чемпионом мира. Тайсон подерется за звание абсолютного чемпиона мира. Не думаю, что Фьюри будет так же голоден, как Джошуа. Энтони хочет побить всех претендентов", - сказал Хирн.

Напомним, 21 мая Тайсон Фьюри заявил, что, несмотря на свое несовершенство, он является безусловным лидером супертяжелого дивизиона .

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