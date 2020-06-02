В ВСУ отреагировали на задержание украинского военного в Крыму

2 июня, 2020, 18:35

В Вооруженных силах Украины отреагировали на задержание украинского военного в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

В ведомстве заявили, что ряд российских СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на временно оккупированной территории.

"Если бы эта информация соответствовала действительности, видеообращения с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все детали и обстоятельства исчезновения военного будут выясняться правоохранительными органами при проведении следственных действий.