В Венгрии, на матч команды Реброва, впустят фанатов

2 июня, 2020, 20:42

"Ференцварош", который тренирует украинец Сергей Ребров, воспользуется разрешением Венгерской футбольной федерации и откроет трибуны для болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт венгерского клуба.

7 июня команда Сергея Реброва сыграет в чемпионате Венгрии против "Дьошдьора". На этот матч позволят прийти фанам в возрасте до 65 лет.

На домашней арене будет открыто только три сектора, один из них - семейный. Согласно разрешению Венгерской футбольной федерации: на одного человека должно приходиться четыре места.