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Espreso.tvСпортВ Венгрии, на матч команды Реброва, впустят фанатов

В Венгрии, на матч команды Реброва, впустят фанатов


фото: Getty Images
"Ференцварош", который тренирует украинец Сергей Ребров, воспользуется разрешением Венгерской футбольной федерации и откроет трибуны для болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт венгерского клуба.

7 июня команда Сергея Реброва сыграет в чемпионате Венгрии против "Дьошдьора". На этот матч позволят прийти фанам в возрасте до 65 лет.

На домашней арене будет открыто только три сектора, один из них - семейный. Согласно разрешению Венгерской футбольной федерации: на одного человека должно приходиться четыре места.

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