Команда Реброва победила злейшего "врага" в Венгрии

28 мая, 2020, 08:57

В матче чемпионата Венгрии "Ференцварош", который тренирует украинец Сергей Ребров, победил в будапештском дерби "Уйпешт"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 20-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" переиграл своего принципиального соперника - "Уйпешт" - 1: 0.

Одержать победу команде Реброва помогли два украинских футболиста - Игорь Харатин, который отыграл весь матч и Александр Зубков, которого заменили на 83-й минуте игры.

Победу "Ференцварошу" принес гол Франко Боли.

Благодаря этой победе команда украинцев оторвалась от ближайшего преследователя - "Фехервара" - на 9 очков. "Уйпешт" имеет 29 очков и идет девятым.

Чемпионат Венгрии

Матч 20-го тура

27 мая

"Уйпешт" - "Ференцварош" 0: 1

Гол: Боли, 7

Удаление: Бурекович, 90 + 2 ( "Уйпешт")

Напомним, 23 мая "Ференцварош" победил в первом после карантина матчи чемпионата Венгрии.

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