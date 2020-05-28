Команда Реброва победила злейшего "врага" в Венгрии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 20-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" переиграл своего принципиального соперника - "Уйпешт" - 1: 0.
Одержать победу команде Реброва помогли два украинских футболиста - Игорь Харатин, который отыграл весь матч и Александр Зубков, которого заменили на 83-й минуте игры.
Победу "Ференцварошу" принес гол Франко Боли.
Благодаря этой победе команда украинцев оторвалась от ближайшего преследователя - "Фехервара" - на 9 очков. "Уйпешт" имеет 29 очков и идет девятым.
Чемпионат Венгрии
Матч 20-го тура
27 мая
"Уйпешт" - "Ференцварош" 0: 1
Гол: Боли, 7
Удаление: Бурекович, 90 + 2 ( "Уйпешт")
- Напомним, 23 мая "Ференцварош" победил в первом после карантина матчи чемпионата Венгрии.
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