На Львовщине продлили карантин до 5 июня из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью COVID-19

1 июня, 2020, 16:10

Карантин во Львовской области продлили до 5 июня из-за ситуации с заболеваемостью Covid-19, которая не способствует ослаблению карантинных мероприятий

Такое решение приняла 1 июня на внеочередном заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 во Львовской области не способствует ослаблению карантинных мероприятий.

"Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних 2-х недель, у нас заполненность коек 22%, а количество проведенных ПЦР-тестов на 100 тыс. населения - 97. Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по г. Львов 27,3, по области 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий", - сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, отмечается рост количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

"Если анализировать показатели, то мы не входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина, ведь количество пациентов со Львова составляет львиную долю всех инфицированных", - подчеркнул Чемерис.

Сообщается, что Львовщина попадает под ослабление только по двум из трех условий, предусмотренных постановлением Кабмина. По инцидентности область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 5 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что динамика заболеваемости COVID-19 не способствует ослаблению или отмене карантинных мероприятий в регионе, поэтому карантин на Львовщине продолжили до 1 июня.

1 июня Украина перешла к третьему этапу ослабления карантина, но в областях решение о снятии определенных ограничений будут принимать региональные комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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