В "Барселоне" 5 футболистов и 2 тренера заразились коронавирусом, - СМИ

2 июня, 2020, 10:43

Пять футболистов и два тренера испанской "Барселоны" переболели коронавирусом

Об этом со ссылкой на RAC1 Tú Diràs сообщает AS .

Источник утверждает, что тесты пяти игроков и двух тренеров "Барселоны" на COVID-19 дали положительный результат.

По информации издания, футболисты уже полностью выздоровели. Тестирование в каталонском клубе происходило еще в начале пандемии. Инфицированные игроки и тренеры не имели симптомов болезни. Все они сейчас здоровые и способные вернуться к соревнованиям.

Информация не была подтверждена клубом и не появилась в одном отчете испанской лиги о случаях коронавируса.

23 мая премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что футбольный сезон в стране восстановится 8 июня .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb