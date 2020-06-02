В "Барселоне" 5 футболистов и 2 тренера заразились коронавирусом, - СМИ
2 июня, 2020, 10:43
Пять футболистов и два тренера испанской "Барселоны" переболели коронавирусом
Об этом со ссылкой на RAC1 Tú Diràs сообщает AS .
Источник утверждает, что тесты пяти игроков и двух тренеров "Барселоны" на COVID-19 дали положительный результат.
По информации издания, футболисты уже полностью выздоровели. Тестирование в каталонском клубе происходило еще в начале пандемии. Инфицированные игроки и тренеры не имели симптомов болезни. Все они сейчас здоровые и способные вернуться к соревнованиям.
Информация не была подтверждена клубом и не появилась в одном отчете испанской лиги о случаях коронавируса.
- 23 мая премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что футбольный сезон в стране восстановится 8 июня .
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