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Espreso.tvСпортВ "Барселоне" 5 футболистов и 2 тренера заразились коронавирусом, - СМИ

В "Барселоне" 5 футболистов и 2 тренера заразились коронавирусом, - СМИ

Пять футболистов и два тренера испанской "Барселоны" переболели коронавирусом

Об этом со ссылкой на RAC1 Tú Diràs сообщает AS .

Источник утверждает, что тесты пяти игроков и двух тренеров "Барселоны" на COVID-19 дали положительный результат.

По информации издания, футболисты уже полностью выздоровели. Тестирование в каталонском клубе происходило еще в начале пандемии. Инфицированные игроки и тренеры не имели симптомов болезни. Все они сейчас здоровые и способные вернуться к соревнованиям.

Информация не была подтверждена клубом и не появилась в одном отчете испанской лиги о случаях коронавируса.

  • 23 мая премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что футбольный сезон в стране восстановится 8 июня .

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