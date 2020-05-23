Стало известно, когда возобновится чемпионат Испании по футболу
Об этом сообщает Marca .
По его словам, чемпионат Испании по футболу, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет восстановлен 8 июня.
"Испания сделала то, что требовалось от нее, и сейчас перед нами открываются новые горизонты. Пришло время восстановить много ежедневных мероприятий. Ла Лига вернется 8 июня", - сказал Санчес.
Чемпионат Испании был прерван после 27-го тура, матчи которого состоялись в начале марта.
В мае клубы возобновили тренировки: сначала по индивидуальной программе, затем - в небольших группах.
В турнирной таблице лидирует с 58 очками "Барселона", которая опережает "Реал", идущий вторым, на два балла.
- 23 мая стало известно, что Испания откроет границы для иностранных туристов 1 июля 2020 года.
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