Стало известно, когда возобновится чемпионат Испании по футболу

23 мая, 2020, 21:06

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что футбольный сезон в стране восстановится 8 июня

Об этом сообщает Marca .

По его словам, чемпионат Испании по футболу, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет восстановлен 8 июня.

"Испания сделала то, что требовалось от нее, и сейчас перед нами открываются новые горизонты. Пришло время восстановить много ежедневных мероприятий. Ла Лига вернется 8 июня", - сказал Санчес.

Чемпионат Испании был прерван после 27-го тура, матчи которого состоялись в начале марта.

В мае клубы возобновили тренировки: сначала по индивидуальной программе, затем - в небольших группах.

В турнирной таблице лидирует с 58 очками "Барселона", которая опережает "Реал", идущий вторым, на два балла.

23 мая стало известно, что Испания откроет границы для иностранных туристов 1 июля 2020 года.

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