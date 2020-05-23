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Espreso.tvСпортСтало известно, когда возобновится чемпионат Испании по футболу

Стало известно, когда возобновится чемпионат Испании по футболу


фото: REUTERS
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что футбольный сезон в стране восстановится 8 июня

Об этом сообщает Marca .

По его словам, чемпионат Испании по футболу, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет восстановлен 8 июня.

"Испания сделала то, что требовалось от нее, и сейчас перед нами открываются новые горизонты. Пришло время восстановить много ежедневных мероприятий. Ла Лига вернется 8 июня", - сказал Санчес.

Чемпионат Испании был прерван после 27-го тура, матчи которого состоялись в начале марта.

В мае клубы возобновили тренировки: сначала по индивидуальной программе, затем - в небольших группах.

В турнирной таблице лидирует с 58 очками "Барселона", которая опережает "Реал", идущий вторым, на два балла.

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