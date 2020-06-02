В Харьковском лабцентре произошла вспышка СОVID-19, инфицированы 10 работников

2 июня, 2020, 19:33

В Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины коронавирус подтвердили у десяти сотрудников

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, передает Интерфакс-Украина .

"Заболели шесть эпидемиологов (пять эпидемиологов и заведующий эпидотдела), помощник эпидемиолога, юрист, медсестра и водитель", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это не повлияет на работу лабцентра по ПЦР-тестированию - заболевшие не делали анализов.

Отмечается, что вирус был занесен с контактом извне - через мужа одной из сотрудниц.

Сейчас двое больных находятся в больнице, остальные - на самоизоляции.

Напомним, в Славянске Донецкой области из-за вспышки коронавируса усилили карантин на неопределенное время.

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