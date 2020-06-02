В Канаде пиво посвятили Андрею Шевченко

2 июня, 2020, 15:18

В Канаде выпускают пиво в честь известного украинского футболиста, нынешнего тренера сборной Андрея Шевченко

Об этом сообщает Champion.com.ua в facebook.

На этикетке пива изображена фамилия футболиста, девятый номер, а также герб Украины

"Да, мы знаем, что он играл под 7-м номером, это длинная история. Потрясающее сладкое пиво с горчинкой, непростое, как сам Киев, как великий украинский нападающий, который сочетает историю, талант и драматичность", - написано на обратной части пивной банки.