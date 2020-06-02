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Espreso.tvСпортВ Канаде пиво посвятили Андрею Шевченко

В Канаде пиво посвятили Андрею Шевченко


фото: Getty Images
В Канаде выпускают пиво в честь известного украинского футболиста, нынешнего тренера сборной Андрея Шевченко

Об этом сообщает Champion.com.ua в facebook.

На этикетке пива изображена фамилия футболиста, девятый номер, а также герб Украины

"Да, мы знаем, что он играл под 7-м номером, это длинная история. Потрясающее сладкое пиво с горчинкой, непростое, как сам Киев, как великий украинский нападающий, который сочетает историю, талант и драматичность", - написано на обратной части пивной банки.

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