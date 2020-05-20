Был просто неудержим: Шевченко попал в символическую сборную серии A всех времен

20 мая, 2020, 08:51

Украинец Андрей Шевченко вошел в символическую сборную футболистов из Восточной Европы, которые выступали в чемпионате Италии

Об этом сообщает Football Italia.

Андрей Шевченко, который выступал за "Милан", вошел в символическую сборную вместе со своим бывшим одноклубником по итальянскому клубу и "Динамо" грузином Кахой Каладзе.

"Можно только представить, чего еще мог достичь Шевченко, если бы он не перешел в "Челси" в 2006 году. До переезда в Лондон украинец уже выиграл все с "Миланом", включая скудетто, Лигу чемпионов и "Золотой мяч". Он забил 176 мячей в более чем 300 играх за "россонери". Шевченко считается одним из сильнейших нападающих, которых когда-либо видели: быстрый, мощный, технически одарённый и способный забить из любой точки футбольного поля. Шевченко был просто неудержим в свои миланские годы", - написали итальянцы.

Символическая сборная серии A

Вратарь: Самир Ханданович ( "Удинезе", "Интер"; Словения)

Защитники: Кахабер Каладзе ( "Милан", "Дженоа"; Грузия), Кристиан Киву ( "Рома", "Интер"; Румыния), Михайлович ( "Рома", "Сампдория", "Лацио", "Интер"; Сербия )

Полузащитники: Бобан ( "Милан"; Хорватия), Деян Станкович ( "Лацио", "Интер"; Сербия), Владимир Югович ( "Сампдория", "Ювентус", "Лацио", "Интер"; Сербия), Павел Недвед ( "Лацио", "Ювентус"; Чехия), Савичевич ( "Милан"; Черногория), Збигнев Бонек ( "Ювентус", "Рома"; Польша)

Нападающий Андрей Шевченко ( "Милан"; Украина).

Напомним, 8 мая Андрей Шевченко признался, что итальянский "Милан" является важнейшей командой в его жизни.

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