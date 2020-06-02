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Espreso.tvОбществоУкрзализныця в первый день возобновления движения поездов перевезла 5,8 тыс. пассажиров

Укрзализныця в первый день возобновления движения поездов перевезла 5,8 тыс. пассажиров


фото: reuters
АО "Укрзализныця" в первый день восстановления железнодорожных пассажирских перевозок - 1 июня - перевезла 5,8 тыс. пассажиров ночных и скоростных поездов

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця за 1 июня перевезла почти 6 тыс. пассажиров, а средняя населенность пассажирских поездов в этот день составила 80%. Это хороший новый старт, мы очень рады, что курсирование восстановлено и пассажиры к нам так быстро возвращаются", - отметил Юрик.

Он также отметил, что с начала восстановления продажи проездных документов уже приобретено более 100 тыс. билетов,
из них только 1 июня - около 34 тыс.

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