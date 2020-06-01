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Espreso.tvОбществоУкрзализныця начала продавать билеты за 90 дней на 7 поездов

Укрзализныця начала продавать билеты за 90 дней на 7 поездов


фото: vchasnoua
АО "Укрзализныця" сегодня, 1 июня, начало продажу билетов за 90 дней до дня отправления на первые семь поездов

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Для удобства пассажиров с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления", - говорится в сообщении.

В частности, за 90 суток до даты отправления уже можно купить билеты на первые 7 поездов:

- №1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка;

- №7 / 8 Киев - Ивано-Франковск;

- №9 / 10 Киев - Мариуполь

- №11 / 12 Киев - Новоалексеевка;

- №29 / 30 Киев - Ужгород;

- №711 / 712 Киев - Константиновка;

- №765 / 766 Киев - Херсон.

Отмечается, что увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток даст возможность пассажирам значительно эффективнее планировать свои поездки, а Укрзализныци - гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления.

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