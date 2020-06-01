Укрпочта построит восемь новых сортировочных центров, - Смелянский

1 июня, 2020, 14:14

Государственный почтовый оператор Укрпочта намерена построить восемь новых сортировочных центров

Об этом в интервью изданию Liga.net заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

По словам Смелянского, на данный момент у государственного почтового оператора 35 сортировочных центров, самый новый из которых построен 40 лет назад.

"Последний сортировочный центр Укрпочты был построен в 1980 году. У конкурентов три новых сотрцентры ", - отметил Смелянский.

Строительство планируется на кредитные средства. По словам Смелянского, речь может идти о инвестпрограмму с крупными международными институтами.

"Речь о десятках миллионов долларов. Деньги пойдут на обновление инфраструктуры ", - добавил руководитель Укрпочты.