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Espreso.tvОбществоУкрпочта построит восемь новых сортировочных центров, - Смелянский

Укрпочта построит восемь новых сортировочных центров, - Смелянский


фото: gettyimages
Государственный почтовый оператор Укрпочта намерена построить восемь новых сортировочных центров

Об этом в интервью изданию Liga.net заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

По словам Смелянского, на данный момент у государственного почтового оператора 35 сортировочных центров, самый новый из которых построен 40 лет назад.

"Последний сортировочный центр Укрпочты был построен в 1980 году. У конкурентов три новых сотрцентры ", - отметил Смелянский.

Строительство планируется на кредитные средства. По словам Смелянского, речь может идти о инвестпрограмму с крупными международными институтами.

"Речь о десятках миллионов долларов. Деньги пойдут на обновление инфраструктуры ", - добавил руководитель Укрпочты.

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