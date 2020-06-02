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Espreso.tvСпортУкраинский клуб может получить дополнительное место в Лиге чемпионов

Украинский клуб может получить дополнительное место в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Форум гандбольных клубов обратился к Европейской гандбольной федерации с предложением предоставить по два места в следующем сезоне Лиги чемпионов не более чем трем странам

Об этом сообщает Prosport.ro.

Основная борьба за дополнительные места в Лиге чемпионов развернется между запорожским "Мотором", МГК имени Мешкова из Беларуси, румынским "Динамо" и норвежским "Эльверумом".

Чемпионат Украины по гандболу "Мотор" завершил на первой строчке.

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