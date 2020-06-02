Украинский клуб может получить дополнительное место в Лиге чемпионов
2 июня, 2020, 19:43
Форум гандбольных клубов обратился к Европейской гандбольной федерации с предложением предоставить по два места в следующем сезоне Лиги чемпионов не более чем трем странам
Об этом сообщает Prosport.ro.
Основная борьба за дополнительные места в Лиге чемпионов развернется между запорожским "Мотором", МГК имени Мешкова из Беларуси, румынским "Динамо" и норвежским "Эльверумом".
Чемпионат Украины по гандболу "Мотор" завершил на первой строчке.
- 21 мая стало известно, что украинская гандболистка Дарья Стаценко стремится получить российский паспорт .