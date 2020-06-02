Турция ослабила карантин: открылись пляжи, рестораны, музеи и рынки
Как сообщает DW , с 1 июня в стране возобновили работу рестораны, музеи, библиотеки. Посетителям необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски.
Посещение парков и пляжей также разрешено. При этом бары и ночные клубы пока останутся закрыты.
Кроме того, в Турции возобновилось внутреннее авиасообщение. Пассажиры для посадки на борт должны получить код специального мобильного приложения, которое подтверждает, что пассажир не заражен коронавируса.
Ожидается, что полеты в другие страны начнутся не ранее 10 июня.
В Турции вирус обнаружен в более 163000 человек, 4540 умерли, более 127 000 выздоровели.
Ранее сообщалось, что Турция откроет свои границы для иностранных туристов и восстановит регулярные пассажирские перевозки из Украины с 1 июля .
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