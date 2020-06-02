Турция ослабила карантин: открылись пляжи, рестораны, музеи и рынки

2 июня, 2020, 11:51

В Турции решили ослабить карантин, который был введен для борьбы с коронавирусом

Как сообщает DW , с 1 июня в стране возобновили работу рестораны, музеи, библиотеки. Посетителям необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски.

Посещение парков и пляжей также разрешено. При этом бары и ночные клубы пока останутся закрыты.

Кроме того, в Турции возобновилось внутреннее авиасообщение. Пассажиры для посадки на борт должны получить код специального мобильного приложения, которое подтверждает, что пассажир не заражен коронавируса.

Ожидается, что полеты в другие страны начнутся не ранее 10 июня.

В Турции вирус обнаружен в более 163000 человек, 4540 умерли, более 127 000 выздоровели.

Ранее сообщалось, что Турция откроет свои границы для иностранных туристов и восстановит регулярные пассажирские перевозки из Украины с 1 июля .