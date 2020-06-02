Ройтбурд останется директором Одесского художественного музея, - ОГА

2 июня, 2020, 17:43

Контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом расторгнут не будет

Об этом заявил глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый, сообщает пресс-служба ОГА .

"Александр намерен обжаловать решение суда. Одесская ОГА предоставит всю возможную юридическую помощь и выступит третьей стороной на стороне истца. Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей в популярное и знаковое место", - отметил Куцый.

Читайте также: Суд подтвердил увольнение директора худмузея Одессы Ройтбурда

Руководитель ОГА лично встретился с Ройтбурдом и заверил в поддержке.

Сейчас Александр Ройтбурд продолжает руководить Одесским художественным музеем, сообщают в обладминистрации.