Ройтбурд останется директором Одесского художественного музея, - ОГА
Об этом заявил глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый, сообщает пресс-служба ОГА .
"Александр намерен обжаловать решение суда. Одесская ОГА предоставит всю возможную юридическую помощь и выступит третьей стороной на стороне истца. Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей в популярное и знаковое место", - отметил Куцый.
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Руководитель ОГА лично встретился с Ройтбурдом и заверил в поддержке.
Сейчас Александр Ройтбурд продолжает руководить Одесским художественным музеем, сообщают в обладминистрации.