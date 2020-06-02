Резников исключил возможность широкомасштабной войны с Россией

2 июня, 2020, 07:17

Широкомасштабной войны с Российской Федерацией сейчас не может быть из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает УНИАН .

"В Украине с 2014 года продолжается война. Больших угроз трудно придумать. Я думаю, что нам не надо ничего бояться, надо садиться за стол как страна, которая должна требовать восстановления доверия. Большей угрозы я не вижу. Продвижение российских войск глубже на территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым обладают, в том числе, многие европейские страны. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть сегодня не может ", - сказал Резников.

По его словам, обострение конфликта невозможно из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Он также добавил, что "Украина живет с этим вызовом шесть лет и своей кровью платит за спокойствие Европы".

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