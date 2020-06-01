Часть стратегии деоккупации Крыма будет закрытой, - представитель Зеленского в АРК

1 июня, 2020, 22:41

Сейчас на базе Минреинтеграции Украины действует рабочая группа по разработке стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, часть этого документа будет непубличной

Об этом заявил в интервью Укринформу постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич.

"Представительству президента в АР Крым удалось возобновить процесс по наработке этой стратегии вместе с коллегами из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО. Уже создана рабочая группа на базе Минреинтеграции, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. Ее главной задачей как раз и является разработка стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - отметил Кориневич.

По его словам, представительство президента Украины в АРК четко понимает, что "такая стратегия чрезвычайно необходима".

"И то, что пошел уже седьмой год оккупации Крыма, а в Украине до сих пор нет единой стратегии по восстановлению контроля над полуостровом - не очень хорошо", - добавил он.

По словам Кориневича, отдельные наработки по этому поводу существуют в различных органах и министерствах: "МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в Представительстве президента - свой блок, и сейчас надо все это свести воедино".

"Стратегия необходима, и здесь нет никаких других точек зрения. Кроме того, абсолютно всем приложечастным к процессу сторонам понятно, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной - чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, там проживающего. Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и секретной, особенно та, что касается вопросов безопасности", - заявил представитель президента в АРК.

Он также добавил, что все причастные к разработке стратегии стороны считают, что "было бы хорошо иметь эту стратегию деоккупации уже в этом году".