"Проблему должны решать государство и высшее образование": Зеленский заявил о "кадровый голод" в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Сообщается, что президент Владимир Зеленский провел встречу и обсудил с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины вопрос оптимизации ЗВО, зарплаты преподавателей и условия обучения студентов.
Президент отметил, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.
"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то "кадровый голод" в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - сказал Зеленский.
Он отметил, что в Украине учится более миллиона студентов, большинство из которых не хочет оставаться на Родине, а из тех, кто остается, много не работают по полученной специальности.
"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь
этих действительно талантливых студентов?", - обратился Зеленский к участникам встречи.
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