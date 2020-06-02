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Espreso.tvОбщество"Проблему должны решать государство и высшее образование": Зеленский заявил о "кадровый голод" в Украине

"Проблему должны решать государство и высшее образование": Зеленский заявил о "кадровый голод" в Украине

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководителями высших учебных заведений и заметил, что в Украине существует "кадровый голод", и эту проблему должно решать государство и высшее образование

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что президент Владимир Зеленский провел встречу и обсудил с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины вопрос оптимизации ЗВО, зарплаты преподавателей и условия обучения студентов.

Президент отметил, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то "кадровый голод" в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине учится более миллиона студентов, большинство из которых не хочет оставаться на Родине, а из тех, кто остается, много не работают по полученной специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь
этих действительно талантливых студентов?", - обратился Зеленский к участникам встречи.

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