"Европейская Солидарность" не поддержала сбор подписей за отставку Авакова

2 июня, 2020, 13:41

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

Геращенко отметила, что регламент ВР не предусматривает сбора подписей для снятия любого министра. Для этого нужно лишь зарегистрировать постановление об отставке, и достаточно инициативе одного депутата. Для принятия решения необходимо 226. Вместе с тем для отставки правительства нужны подписи 150 нардепов.

"Отставка одного министра ничего не изменит." Европейская Солидарность "инициирует отставку всего правительства. Которое в ​​день бандитских разборок в Броварах, вместо собраться на экстренное заседание и дать оценку работе полиции, вместе проводил мотивирующие тренинги", - заявила нардеп.

"Мы не принимаем участия в бессмысленных собрании подписей, которые не имеют никакого смысла. Мы будем голосовать за постановление об отставке министров. Мы инициируем сбор подписей об отставке всего правительства. И призываем все фракции занять здесь совместную, солидарную, государственную позицию. Правительство профанов, схематозников и невежд Зеленского должно уйти. Все ", - добавила Ирина Геращенко.

Отметим, партия "Голос" начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. По состоянию на 13:33 собрано 47 подписей из 150 необходимых

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