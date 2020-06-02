"Челси" настроен перехватить у "Ливерпуля" лучшего немецкого бомбардира
Об этом сообщает ESPN .
По информации источника, "Челси" рассматривает вариант с приобретением форварда "Лейпцига" Тимо Вернера, у которого есть опция выкупа за 49 млн фунтов. "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" также интересуются игроком. Сам форвард склоняется к переходу к ливерпульской команды.
Сейчас ни один из клубов еще не сделал официального предложения, поэтому "Челси" считает, что может перехватить Вернера, пообещав ему больше игрового времени, чем игрок получит в "Ливерпуле" в условиях конкуренции с бразильцем Роберто Фирмино.
24-летний Тимо Вернер в нынешнем сезоне забил 31 гол и отдал 12 результативных передач в 40 матчах за "Лейпциг". В споре бомбардиров бундеслиги он с 25 голами является лучшим из немецких футболистов. Вернера опережает только польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который забил 29 мячей.
- 26 мая стало известно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уговорил Тимо Вернера перейти в английский клуб.
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