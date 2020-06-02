"Челси" настроен перехватить у "Ливерпуля" лучшего немецкого бомбардира

2 июня, 2020, 09:49

"Челси" намерен перехватить у другого английского клуба - "Ливерпуля" - футболиста немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера

Об этом сообщает ESPN .

По информации источника, "Челси" рассматривает вариант с приобретением форварда "Лейпцига" Тимо Вернера, у которого есть опция выкупа за 49 млн фунтов. "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" также интересуются игроком. Сам форвард склоняется к переходу к ливерпульской команды.

Сейчас ни один из клубов еще не сделал официального предложения, поэтому "Челси" считает, что может перехватить Вернера, пообещав ему больше игрового времени, чем игрок получит в "Ливерпуле" в условиях конкуренции с бразильцем Роберто Фирмино.

24-летний Тимо Вернер в нынешнем сезоне забил 31 гол и отдал 12 результативных передач в 40 матчах за "Лейпциг". В споре бомбардиров бундеслиги он с 25 голами является лучшим из немецких футболистов. Вернера опережает только польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который забил 29 мячей.

26 мая стало известно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уговорил Тимо Вернера перейти в английский клуб.

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